|В Лиссабоне в Altice Arena начали монтаж сцены Евровидения
|02.04.2018 09:37
|
Организаторы заверяют, что сцена будет очень технологичной, основной выговор сделан на декорации, сообщили организаторы конкурса.
Сцена в Altice Arena на Евровидении 2018 будет очень технологичной, основной выговор сделан на декорации, сообщили организаторы конкурса, информирует svodka.net.
В столице Португалии начали монтировать сцену в Altice Arena для Евровидения 2018. Зал сможет принять 20 тысяч зрителей, сообщается на странице Євробачення Україна в Facebook.
«Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, следовательно основной выговор будет на декорациях», – говорится в сообщении.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: Евровидение-2018: букмекеры назвали победителя
В Лиссабоне начали монтаж сцены Евровидения
Напомним, представляющий Украину на конкурсе певец MELOVIN уже снял клип на песню, с которой будет выступать.