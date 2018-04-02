Организаторы заверяют, что сцена будет очень технологичной, основной выговор сделан на декорации, сообщили организаторы конкурса.

Сцена в Altice Arena на Евровидении 2018 будет очень технологичной, основной выговор сделан на декорации, сообщили организаторы конкурса, информирует svodka.net.

В столице Португалии начали монтировать сцену в Altice Arena для Евровидения 2018. Зал сможет принять 20 тысяч зрителей, сообщается на странице Євробачення Україна в Facebook.

«Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, следовательно основной выговор будет на декорациях», – говорится в сообщении.

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В Лиссабоне начали монтаж сцены Евровидения

Напомним, представляющий Украину на конкурсе певец MELOVIN уже снял клип на песню, с которой будет выступать.

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