Известный российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что Путин занимается ядерным шантажом с 2014 года и умышленно повышает накал агрессии со стороны Запада, передает со ссылкой на .

Пионтковский считает все действия Путина в отношении угроз ядерной войной хорошо продуманным планом. По его мнению, президент нарочно повышает уровень конфликта с Западом и часто делал угрозы войной.

"Ядерным шантажом он занимается с 2014 года. Известно, что, задумывая крымскую операцию, аннексию Крыма, он привел в состояние военный готовности ядерные войска", - говорит политолог.

При этом Пионтковский отмечает, что его шантаж стал отдельно явным, агрессивным и психологическим в последние дни. Однако знаток считает, что Путин пока что не намерен уничтожать себя и весь мир, развязывая войну. При этом его угрозы носят вполне настоящий характер.

Специалист уверен, что письмо президента звучит открыто, как "если мной серьезно займутся, мир исчезнет". Он видит это единственным рычагом Путина для того, чтобы удержаться у власти.

Пионтковский не единожды высказывался на тему того, при каких условиях может быть разрушен режим Владимира Путина. Это произойдет лишь если Запад обнародует информацию о финансовых счетах российской верхушки за границей.

Эксперт уверен: для свержения подобного режима следует действовать не через выборы. Он должен пасть в результате геополитического поражения, но нанесенного никак не военными средствами. Должны прозвучать финансовые, экономические, психологические и политические "удары".

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