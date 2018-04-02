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В полиции сообщили, что в Киеве в ночь на 2 апреля горел автомобиль, информацию о взрыве опровергают
02.04.2018 09:39
В полиции не исключают, что автомобиль Volkswagen, который горел в Киеве в ночь на 2 апреля, могли поджечь. Спасатели предполагают, что причиной огня мог стать чужой источник возгорания Фото: Киев Оперативный / Facebook По ее словам, транспортное средство горело.Блыщик рассказала, что полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осмотрели место происшествия и отправили на экспертизу пожарный мусор.Спасатели предполагают, что причиной огня мог стать чужой источник возгорания. В полиции не исключают, что авто подожгли.О том, что на улице Ахматовой взорвался автомобиль, сообщал ночью портал "Киев Оперативный".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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