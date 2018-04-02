В полиции не исключают, что автомобиль Volkswagen, который горел в
Киеве в ночь на 2 апреля, могли поджечь. Спасатели предполагают,
что причиной огня мог стать чужой источник возгорания Фото: Киев
Оперативный / Facebook По ее словам, транспортное средство
горело.Блыщик рассказала, что полицейские и сотрудники
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осмотрели место
происшествия и отправили на экспертизу пожарный
мусор.Спасатели предполагают, что причиной огня мог стать чужой
источник возгорания. В полиции не исключают, что авто подожгли.О
том, что на улице Ахматовой взорвался автомобиль, сообщал
ночью портал "Киев Оперативный".
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