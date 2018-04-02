Погода, Новости, загрузка...
В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы
02.04.2018 09:42

В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

В Мариуполе в ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы

В Мариуполе (Донецкая обл.) вечером 1 апреля произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще двое получили травмы.

Как сообщает в понедельник Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в Мариуполе на ул. Голубенко произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы представителями скорой медицинской помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить