Американский журнал New York Magazine поместил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в образе свиньи на обложку своего номера. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист New York Magazine Яшар Али обнародовал на своей странице в Twitter снимок, на котором Трампу пририсовали свиное рыло.

"Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица", - отмечается в надписи на обложке журнала.

Кроме того, автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт назвал главными составляющими президентства Трампа "коррупцию" и "жадность".

Как сообщал svodka.net ранее, первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала слухи об изменах ее мужа, президента США Дональда Трампа.

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