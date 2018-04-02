От продажи нефти китайцам Россия будет получать еще меньше профита.

Китай относится к одним из ключевых покупателей российской нефти не только на азиатском рынке, но и в целом в мире. И, похоже, Пекин решил воспользоваться положением VIP-клиента и навязать свои правила покупки «черного золота», а именно – покупать сырье за юани. Что интересно, данное условие будет касаться не всех импортеров, а лишь России и Анголы, информирует svodka.net.

Реализовать данный план КНР намерена уже в этом году, и сделки в юанях будут проводиться через Шанхайскую биржу. При этом, сделки с другими импортерами нефти, с такими как, например, Саудовская Аравия, занимающая второе место по объемам поставок, сохранятся в долларовом эквиваленте.

Такой подход к скупке черного золота в первую очередь выгоден Китаю, с другой стороны, может показаться, что положительный эффект от торговли в юанях получит и Россия, ведь это позволит ей избежать целого ряда подводных камней, в эпоху роста популярности санкционных ограничений. Однако…

Проблема расчета в юанях для РФ заключается в том, что их невозможно будет реализовать на любом другом рынке, кроме как на китайском. То есть, Пекин будет скупать российскую нефть за валюту, которую Россия будет вынуждена, так или иначе, тратить на китайском же рынке, что ограничивает возможности реализации заработанных средств.

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Интересен еще один момент, связанный с курсом юаня, которым Пекин может манипулировать в своих интересах, а потому, рисков в дружбе с китайской валютой куда больше, чем со свободно конвертируемыми долларом и евро.

По сути, Пекин навязывает Кремлю свои условия игры на нефтяном рынке. Условия, выгодные Китаю и имеющие лишь эфемерную выгоду для России. Разумеется, когда данный проект начнет свою реализацию, ему в российском пропагандистском медиа-пространстве будут петь дифирамбы. Но на деле, это означает лишь то, что от продажи нефти китайцам Россия будет получать еще меньше профита.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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