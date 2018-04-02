В апреле–мае 2018 года в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины будет призвано 15 190 человек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет, их не привлекают для участия в АТО Фото: EPA (архив) "Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", – сказал Артеменко.По его словам, согласно решению правительства, в апреле–мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет призвано 15 190 человек, из них в ВСУ – 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 1 тыс., в Государственную пограничную службу Украины – 1200 человек, в Национальную гвардию – 4 тыс. военнослужащих.В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведения очередных призывов в 2018 году.Призыв на срочную воинскую службу был отменен осенью 2013 года экс-президентом Виктором Януковичем. После начала агрессии России в мае 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал закон о возобновлении призыва.Призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Их не привлекают для участия в антитеррористической операции на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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