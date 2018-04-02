В апреле–мае 2018 года в Вооруженные силы и другие воинские
формирования Украины будет призвано 15 190 человек. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Призыву на срочную службу
подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет, их не привлекают
для участия в АТО Фото: EPA (архив) "Призывные комиссии всех
уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6
млн грн расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во
все комиссии", – сказал Артеменко.По его словам, согласно
решению правительства, в апреле–мае в Вооруженные силы и другие
воинские формирования Украины для прохождения срочной военной
службы будет призвано 15 190 человек, из них в ВСУ – 8990
человек, в Государственную специальную службу транспорта – 1
тыс., в Государственную пограничную службу Украины – 1200
человек, в Национальную гвардию – 4 тыс. военнослужащих.В
феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки
увольнения в запас военнослужащих и проведения очередных призывов в
2018 году.Призыв на срочную воинскую службу был отменен осенью 2013
года экс-президентом Виктором Януковичем. После начала агрессии
России в мае 2014 года исполняющий обязанности президента Украины
Александр Турчинов подписал закон о возобновлении
призыва.Призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте
от 20 до 27 лет. Их не привлекают для участия в
антитеррористической операции на Донбассе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира