Почему оппозиция не любит народ?

Если на вопрос ответить коротко, то либералы, считающие себя малочисленным оппозиционным эталоном, не считают нужным настроиться на общую волну, понять, почему люди проголосовали за Путина, а их кандидаты в совокупности набрали в лучшем случае четыре процента. Все просто: они не знают, чем живет Россия.

А мне вспомнилась моя короткая беседа с Борухом Гориным, главным редактором российского ежемесячного иллюстрированного литературно-публицистического журнала «Лехаим», который пишет об истории, культуре и религии еврейского народа. Она случилась несколько лет назад, но запомнилась мне надолго.

Борух Горин объяснил, что знаменитая мандельштамовская строка «Мы живем, под собою не чуя страны» очень точна. Они действительно не чуяли страны, в отличие от Сталина с его добротным религиозным образованием, который, наоборот, очень хорошо знал, чего от него ждет Россия.

Удивительно, но я, русский православный человек, легко нахожу общий язык с религиозными иудеями. А вот атеистов типа Шендеровича или Пархоменко понять не получается. Уверен, что они и в синагогу-то не ходят. А если иногда заглядывают, то, скорее, по традиции. Они не понимают, чем в ней заняты люди.

Яков Кедми сказал о том же самом, о чем Борух Горин, только другими словами. Либералы ненавидят народ и считают себя ядром нации, которому открыто какое-то тайное знание. Но никакой тайны нет — они почему-то считают, что Россия должна идти в фарватере западных стран, о которых сами знают только хорошее. Согласитесь, очень примитивное отношение к мироустройству.

Уже давно понятно, что нельзя путать туризм с эмиграцией. Но они по-прежнему путают. И в итоге чувствуют себя туристами и в Европе, и в России, землю которой топчут скорее по привычке, как выразился вышеупомянутый сатирик.

Послушайте, что говорит умный Яков Кедми, а потом дайте послушать другим. Дело во всех смыслах полезное.

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