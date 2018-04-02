Эту должность Салливан будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан с 1 апреля официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента, информирует svodka.net.

Об этом сообщила в твиттере начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Эту должность Салливан будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Прежний ее начальник Рекс Тиллерсон был отправлен президентом Дональдом Трампом в отставку 13 марта. Тогда же глава государства выдвинул на этот пост Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам. Если комитет поддержит данную кандидатуру, после за нее должна будет проголосовать вся верхняя палата Конгресса.

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