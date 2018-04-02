В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа столкнулись два пассажирских автобуса, два человека госпитализированы. Об этом сообщает со ссылкой на Maszol.

На терминале 2B столкнулись два автобуса, перевозивших пассажиров. В больницу доставили 9 человек с подозрениями на переломы различной тяжести, но госпитализировали только двух.

Большинство пострадвших - граждане Румынии.

Как сообщал на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

31 марта, близко села Бедевля Тячевского района произошло ДТП, в результате которой погибла местная жительница, еще пять человек, между которых дети, оказались в больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира