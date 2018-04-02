|В аэропорту Будапешта столкнулись пассажирские автобусы
|02.04.2018 09:54
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В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа столкнулись два пассажирских автобуса, два человека госпитализированы. Об этом сообщает со ссылкой на Maszol.
На терминале 2B столкнулись два автобуса, перевозивших пассажиров. В больницу доставили 9 человек с подозрениями на переломы различной тяжести, но госпитализировали только двух.
Большинство пострадвших - граждане Румынии.
Как сообщал на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
31 марта, близко села Бедевля Тячевского района произошло ДТП, в результате которой погибла местная жительница, еще пять человек, между которых дети, оказались в больнице.
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