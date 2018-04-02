Четырехкратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Ольга Корбут рассказала, что обнаружила в Москве в музее спорта свою золотую медаль Игр-1972, передает со ссылкой на .

По словам, Корбут медаль у нее украли 45 лет назад, практически сразу после победы на Олимпийских Играх.

«Вернулась домой из Москвы, где очень повеселилась. Даже нашла одну из своих золотых медалей с Олимпиады-1972 в музее спорта. Она была украдена у меня только через несколько дней после завоевания, и я искала ее в течение 45 лет.

Музей отказался вернуть мне ее, заявив, что это собственность Российской Федерации. Они подтвердили, что это моя медаль, потому что на обратной стороне написано мое имя. Когда-нибудь я верну ее, мой бой не окончен», – написала Корбут в соцсетях.

«Чудо с косичками» — так в середине 70-х в спортивном мире называли юную советскую гимнастку Ольгу Корбут. Ее феноменальная одаренность, молодой возраст и совсем недетское желание всегда и во всем быть первой поражали всех, кто ее знал.

Напомним, что Корбут, родившаяся в Беларуси, на Олимпиаде-1972 в Мюнхене выиграла «золото» в вольных упражнениях, на бревне и в командном первенстве, а также стала серебряным призером на брусьях.

Через четыре года спортсменка завоевала золотую медаль Игр в Монреале в команде и серебряную медаль на бревне.

Также в копилке легендарной Корбут два «золота» и четыре «серебра» чемпионатов мира. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный «петлей Корбут». Его за всю историю гимнастики могла выполнить только сама Корбут и еще одна гимнастка из СССР — Елена Мухина. В настоящий момент этот элемент запрещен. С 1992 года Корбут живет в .















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