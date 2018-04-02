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В МЧС России заявили, что сигнализацию в "Зимней вишне" перевели в ручной режим за неделю до пожара
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02.04.2018 09:55
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Директор департамента надзорной и профилактической деятельности
министерства чрезвычайных ситуаций России Ринат Еникеев сообщил,
что сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово с 19 марта стала
срабатывать ложно, следовательно ее перевели в ручной режим. В
результате пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: ЕРА По
его словам, формулировка о том, что сигнализация была неисправна с
19 марта, не совсем точна. Еникеев заявил, что "сигнализация была
переведена в ручное управление, и сигнал "пожар" поступил к
охраннику на пульт на первый этаж".Представитель МЧС РФ пояснил,
что "если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то
быстро должны были включиться системы дымоудаления, лифты
опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться
на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы". Еникеев
добавил, что в ручном режиме охраннику самому нужно было нажимать
на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов, но он
этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.Еникеев добавил, что
пожарные получили сигнал тревоги по телефону: "кто-то позвонил, но
время было упущено".На вопрос, почему сигнализацию перевели в
ручной режим, представитель МФС России ответил, что "с 19 марта она
начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее
отключили, переведя в ручной режим", но с точностью об этом можно
будет сказать только после того, как проанализируют всю информацию
с контрольного прибора сигнализации.Пожар в Кемерово произошел
25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64
человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238
(причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного
кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь
человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня"
Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский
кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании
"Системный интегратор", установившей систему противопожарной
безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании
Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального
директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию
Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора
Кемеровской области Танзилию Комкову.
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