Директор департамента надзорной и профилактической деятельности министерства чрезвычайных ситуаций России Ринат Еникеев сообщил, что сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово с 19 марта стала срабатывать ложно, следовательно ее перевели в ручной режим. В результате пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: ЕРА По его словам, формулировка о том, что сигнализация была неисправна с 19 марта, не совсем точна. Еникеев заявил, что "сигнализация была переведена в ручное управление, и сигнал "пожар" поступил к охраннику на пульт на первый этаж".Представитель МЧС РФ пояснил, что "если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то быстро должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы". Еникеев добавил, что в ручном режиме охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов, но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.Еникеев добавил, что пожарные получили сигнал тревоги по телефону: "кто-то позвонил, но время было упущено".На вопрос, почему сигнализацию перевели в ручной режим, представитель МФС России ответил, что "с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее отключили, переведя в ручной режим", но с точностью об этом можно будет сказать только после того, как проанализируют всю информацию с контрольного прибора сигнализации.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что ручной сигнализация марта еникеев Теги: мир