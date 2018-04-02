|Будни «смехдержавы»: первый дрон «Почты России» врезался в дом (видео)
|02.04.2018 09:58
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В Улан-Удэ (Россия, Бурятия) первый беспилотник «Почты России» потерпел крушение при доставке посылки.
Соответствующие фото и видео очевидцы выложили в сети, передает Обозреватель.
По сообщениям местных СМИ, местом старта тестового рейса была выбрана площадка отделения почтовой связи в 105 микрорайоне столицы Бурятии.
Планировалось, что почтовый груз будет доставлен на беспилотнике в село Тарбагатай Тарбагатайского района.
В результате дрон врезался в жилой дом. «Это фиаско», — назвали отснятое видео очевидцы.
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