|На Землю рухнула китайская космическая станция
|02.04.2018 09:59
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Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки китайской космической станции "Тяньгун-1" упали на поверхность Земли. Об этом сообщает Китайское космическое агентство, передает BBC.
Большая часть элементов космического аппарата, вес которого составлял восемь тонн, сгорела над южной частью Тихого океана. Станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли в понедельник, 2 апреля, в 00:15 по Гринвичу.
Кроме того, астроном Джонатан Макдавел из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики сообщил, что, скорее только, станция упала на северо-запад от Таити. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, экспертам проекта Virtual Telescope Project удалось сделать эксклюзивный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, сходящей с орбиты Земли. Ожидается, что в скором времени она сгорит в атмосфере.
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