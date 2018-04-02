|Ани Лорак обнародовала новый снимок объятий с Лазпревым
|02.04.2018 10:02
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С днём рождения мой дорогой Друг! @lazarevsergey ! Талантливый,харизматичный,красивый, уникальный! Пусть сбудутся все твои мечты и желания! Будь счастлив! *Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 1 Апр 2018 в 2:10 PDT
Лазарев говорил, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.Ани Лорак также близко дружит с российским певцом Филиппом Киркоровым. Греческий бизнесмен Илиас Кокотос даже причислил Ани Лорак к своей "российской семье".Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них в июне 2011 года
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