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Ани Лорак обнародовала новый снимок объятий с Лазпревым
02.04.2018 10:02
Украинская певица Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, поздравила с днем рождения коллегу, российского певца Сергея Лазарева. Ани Лорак: С днем рождения, мой дорогой друг! Талантливый, харизматичный, красивый, уникальный!  Фото: anilorak / Instagram  Снимок она разместила в Instagram."С днем рождения, мой дорогой друг! Талантливый, харизматичный, красивый, уникальный! Пусть сбудутся все твои мечты и желания! Будь счастлив!" – написала она.

С днём рождения мой дорогой Друг! @lazarevsergey ! Талантливый,харизматичный,красивый, уникальный! Пусть сбудутся все твои мечты и желания! Будь счастлив! *

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 1 Апр 2018 в 2:10 PDT
Лазарев говорил, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.Ани Лорак также близко дружит с российским певцом Филиппом Киркоровым. Греческий бизнесмен Илиас Кокотос даже причислил Ани Лорак к своей "российской семье".Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них в июне 2011 года

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