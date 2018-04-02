Начинающим артистам в Украине – советы от юриста по авторскому праву Совет 1Перед выпуском своих произведений в свет (официальной презентацией), позаботьтесь о регистрации авторского права. Первоочередным должно стать правовое оформление контента, желательно с момента, когда материал только задуман к выпуску. Регистрация авторского права займет минимум времени, но это обезопасит вас от посягательств на результаты творчества извне и сделает невозможным плагиат, что в свою очередь гарантирует охрану вашей интеллектуальной собственности.Совет 2Оформите монетизацию своего контента. Любой начинающий, да и опытный художник, выходя на рынок с новым материалом, прежде, чем выложить его в сеть по ссылке, стремясь донести результаты своего творчества до только мира, должен, правильно решить вопрос монетизации. Что это значит? При каждом скачивании песни и/или просмотре видеоработы с участием вашего произведения, оно работает на вас и может стать источником пассивного доход в виде роялти (авторского отчисления). Мир цифровых технологий дает огромное преимущество, которым нужно пользоваться. Для подключения и законного функционирования монетизации нужно внимательно изучить публичное соглашение по подключению и следовать инструкциям, которые будут там указаны.Совет 3Управление собственными правами: самостоятельно или прибегаете к помощи третьих лиц. Чтобы зарабатывать и контролировать использование другими, на законных основаниях, трудов вашей интеллектуальной деятельности, нужно правильно наладить администрирование. И тут вы или своими силами налаживаете процесс, формируя собственную команду, или делегируете решение всех вопросов с авторским правом и смежными правами профессионалам (издательствам, правообладателям или доверенным лицам). В чем же заключается функционал? Другими словами, управлять правами – это значит зарабатывать на них, путем авторских отчислений (роялти), что реализуется с помощью отслеживания деятельности разных организаций (теле-, радио- вещания, мобильные операторы, интернет, концертные площадки и т.д.). Без команды профессионалов будет трудно. Если самостоятельно вы не можете собрать такой штат сотрудников, то в дело вступают издательства, которые, под определенный процент комиссии, сделают работу за вас и по вашему требованию ежеквартально должны будут отчитаться о проделанной работе.Совет 4Сформируйте команду из специалистов, где каждый будет на своем месте, при этом действовать они должны вместе. Концертная деятельность, юридическое и бухгалтерское обслуживание, пиар – это тот необходимый минимум, который позволит эффективно продвигать, продавать и развивать ваш продукт. Не жалейте средств на правильную и налаженную работу с самого начала вашей творческой деятельность, в будущем, это стремление окупиться сторицей. Совет 5Стоит зарегистрировать оригинально название вашего коллектива, группы, сольного проекта, как торговой марки – объекта интеллектуальной собственности, если вы считаете его уникальным. Дабы избавить себя от лишнего беспокойства по изучению вопроса процедуры регистрации (поверьте, бюрократизм наших госорганов не изменился ни на йоту со временем), лучше только обратиться за квалифицированной юридической помощью к специалистам. Конечно, это повлечет дополнительные расходы, но результат того стоит – вы убережете себя от ненужных затрат по выплате третьим лицам, которые, пользуясь вашей популярностью, вполне могут воспользоваться правом на регистрацию и предъявить вам свои претензии в виде счета за пользование уже ИХ названия в виде торговой марки.Первым делом, обезопасить свое творчество с помощью закона, со всех сторон - это правильный маркетинг, который за границей считается нормой при запуске какого-либо нового проекта.Совет 6Каждому Артисту нужен подробный, полностью отвечающий его требованиям, шаблон контракта на выступления (концерты, фестивали, шоу, и другие перфомансы). Договор отображает требования всей команды Артиста, и, при этом является законной подоплекой концертной деятельности. Что необходимо обязательно внести в такой договор, так это ваш бытовой и технический райдер, выполнение которого обеспечит максимально подходящие для вас условия участие в концертной программе. Как правило, Артисты, у которых вся концертная деятельность законно урегулирована, пользуются у организаторов уважением, и для них вы всегда будете стоять в начале списка Артистов, с кем они согласны работать в будущем на постоянной основе.Совет 7Обязательно и что самое главное – внимательно, ознакомьтесь с любыми документами, которые вам дают на подпись. Часто, организаторы мероприятий грешат тем, что умышленно хотят подписать у Артиста важные документы практически перед выходом на сцену. Это делает невозможным вдумчивую вычитку контракта, и вы не можете адекватно оценить его суть. По этому, перед подписанием, всегда давайте контакты своего юриста, чтобы документы сперва попадали на предварительное согласование. Так вы будете уверены, что ваши интересы максимально учтены. Автор – это творец, его задача состоит в объективном выражении своего таланта, а приземленную бумажную рутину лучше делегировать тому, кто в ней разбирается и готов помочь.Иськова Юлия, адвокат по авторскому праву в сфере шоу-бизнеса,Управляющий партнер юридической компании «Правовой дом «КОПИРАЙТ» Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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