Приватбанк подал иск в кипрский региональный суд Никосии против кипрской PricewaterhouseCoopers Limited и украинского ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (Украина)» на 3 млрд долларов.

Агентство со ссылкой на пресс-службу финучреждения, банк обвиняет аудиторские компании в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы.

В июле 2017 года правление Национального банка Украины исключило компанию «Прайсвотерхаускуперс (аудит)» из реестра аудиторских фирм, которые имеют право испытывать банки. Такое решение НБУ объяснил тем, что выводы PwC не отображали риски работы Приватбанка, что в конечном итоге стало причиной его неплатежеспособности, национализации и больших расходов государства на капитализацию.

В январе того же года начальник отдела оценки и мониторинга залогов Департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош заявила, что PricewaterhouseCoopers в Украине должен быть закрыт в связи с некачественной оценкой залогов Приватбанка. «Все их отчеты, которые мы видели, содержали в себе серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными», — заявляла она.

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