Ночью автомобиль Аlfa Romeo столкнулся с такси Geely, в результате чего оба водителя и пассажир Аlfa Romeo погибли на месте. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает

"1 апреля в 23:30 автомобиль Аlfa Romeo под управлением 29-летнего мариупольца выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, которым управлял 54-летний мужчина. В результате аварии пострадали 5 человек. Водители и пассажир Аlfa Romeo получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в ведомстве.

Также известно, что 31-летняя женщина и 10-летний мальчик в тяжелом состоянии доставлены в больницу. У них многочисленные переломы. У ребенка диагностировали также травмы головы и шок.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, близко села Бедевля Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погибла местная жительница. Еще пять человек, между которых дети, оказались в больнице.

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