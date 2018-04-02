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"ПриватБанк" подал иск в суд Кипра на PwC, требует компенсации $3 млрд
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02.04.2018 10:10
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Абсолютная неспособность компании PricewaterhouseCoopers выявить
мошеннические операции при проверке финансовой отчетности
"ПриватБанка" за 2013–2015 годы привела к тому, что практически
весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не
имеет соответствующего залогового обеспечения, заявил председатель
правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл. "ПриватБанк" требует от PwC
возместить убытки Фото: ЕРА В "ПриватБанке" заявили, что структуры
PwC нарушили свои обязанности при проверке финансовой
отчетности банка за 2013–2015 годы, в результате чего финучреждение
получило $3 млрд убытков."Подача иска против PwC является
логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC
по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность
PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет
привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный
портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего
залогового обеспечения. Отныне кипрский суд будет принимать решение
относительно PwC в установленном порядке", –
заявил председатель правления "ПриватБанка" Петр
Крумханзл.Интересы банка будет представлять международная
юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
(Великобритания) вместе с кипрскими юридическими фирмами Antis
Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades &
Co."ПриватБанк" – крупнейший украинский коммерческий банк
Украины – был национализирован в конце 2016 года.В НБУ
заявили в январе 2017 года, что оценщики PwC в разы завышали
стоимость залогов "ПриватБанка".В июле прошлого года Нацбанк
исключил структуру PwC – ООО "Прайсвотерхаускуперс
(аудит)" – из Реестра аудиторских фирм, которые могут
испытывать украинские банки, сообщала пресс-служба
регулятора."Основанием для принятия такого решения стало
подтверждение ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ
"ПриватБанк", в частности размера кредитного риска и регулятивного
капитала. Выводы ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" не отражали
реальных рисков работы ПАО КБ "ПриватБанк", которые стали причиной
признания банка неплатежеспособным, его национализации и
существенных расходов государства на капитализацию", –
заявляли в НБУ.Международная сеть консалтинговых и аудиторских
компаний PricewaterhouseCoopers существует более 160 лет и входит в
так называемую "большую четверку" аудиторских компаний.
Штаб-квартира сети находится в Лондоне.
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