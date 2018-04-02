Абсолютная неспособность компании PricewaterhouseCoopers выявить мошеннические операции при проверке финансовой отчетности "ПриватБанка" за 2013–2015 годы привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения, заявил председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл. "ПриватБанк" требует от PwC возместить убытки Фото: ЕРА В "ПриватБанке" заявили, что структуры PwC нарушили свои обязанности при проверке финансовой отчетности банка за 2013–2015 годы, в результате чего финучреждение получило $3 млрд убытков."Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Отныне кипрский суд будет принимать решение относительно PwC в установленном порядке", – заявил председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.Интересы банка будет представлять международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) вместе с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co."ПриватБанк" – крупнейший украинский коммерческий банк Украины – был национализирован в конце 2016 года.В НБУ заявили в январе 2017 года, что оценщики PwC в разы завышали стоимость залогов "ПриватБанка".В июле прошлого года Нацбанк исключил структуру PwC – ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" – из Реестра аудиторских фирм, которые могут испытывать украинские банки, сообщала пресс-служба регулятора."Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "ПриватБанк", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала. Выводы ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" не отражали реальных рисков работы ПАО КБ "ПриватБанк", которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", – заявляли в НБУ.Международная сеть консалтинговых и аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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