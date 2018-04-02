"Метинвест" ликвидирует "Донецккокс" на НКТ из-за убыточной работы

Горно-металлургическая группа "Метинвест" приняла решение ликвидировать ЧАО "Донецккокс", находящееся на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности.

Как сообщило предприятие в системе НКЦБФР, решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности приняло собрание акционеров 29 марта текущего года.

"Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность", - констатируется в информации завода.

За данное решение проголосовали 100% участников собрания акционеров.

При этом уточняется, что после удовлетворения требований кредиторов, у эмитента могут остаться активы на сумму 68,182 млн грн для распределения между акционерами.

Также сообщается, что в связи с ликвидацией общества акционеры отозвали и.о. гендиректора и членов наблюдательного совета, назначили ликвидатором компании юрисконсульта ООО "Метинвест холдинг" Михаила Вергуна.

Как сообщалось, ЧАО "Донецккокс" по итогам работы в 2017 году сократило чистый убыток в 11,5 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,504 млн грн с 28,696 млн грн.

Нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 30,302 млн грн.

За прошлый год "Донецккокс" сократил текущие обязательства на 84,6% - до 24,392 млн грн, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют, как и в предыдущем году. Дебиторская задолженность снизилась на 49,7%, до 97,311 млн грн.

Активы предприятия в 2017 году снизились на 56,7% - до 116,966 млн грн, в том числе основные средства снизились до нуля с 32,201 млн грн в 2016г.

ЧАО "Донецккокс" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония. Ранее производство состояло из трех технологически самостоятельных коксохимических заводов, расположенных в Донецке: Рутченковского (четыре батареи), Донецкого (две батареи) и Смоляниновского (одна батарея). Первоначально был закрыт Смоляниновский участок. В 2006-2007 годах поэтапно остановили работу двух батарей Рутченковского участка. После остановки еще двух батарей на этом участке действующими остались две небольшие по мощности батареи Донецкого участка, которые производят кокс для "Донецкстали".

По данным депозитария на 9 февраля 2018 года, в собственности ООО "Метинвест Холдинг" (Донецк) находится 37,4583% акций предприятия, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 56,346803%.

Уставный капитал ЧАО "Донецккокс" составляет 62,271 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.