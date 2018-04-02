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Михаил Добкин даст свидетельские показания по "делу Януковича"
02.04.2018 10:16

По делу "о госизмене Януковича" даст свидетельские показания нардеп Михаил Добкин. Об этом сообщид адвокат беглого президента Виталий Сердюк. 

Михаил Добкин даст свидетельские показания по "делу Януковича"

Напомним, прежний глава управления СБУ в городе Киев Александр Щеголев отказался давать показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил судья Девятко.

По словам словам судьи, из СИЗО пришло заявление от свидетеля, экс-главы УСБУ в г. Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева. В нем указывается, что Щеголев отказывается давать показания в этом деле, сославшись на статью 63 Конституции.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что на свидетеля оказывается давление.

Он отметил, что понимает решение экс-главы УСБУ в Киеве и соглашается с ним.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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