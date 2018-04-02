По делу "о госизмене Януковича" даст свидетельские показания нардеп Михаил Добкин. Об этом сообщид адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

Напомним, прежний глава управления СБУ в городе Киев Александр Щеголев отказался давать показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил судья Девятко.

По словам словам судьи, из СИЗО пришло заявление от свидетеля, экс-главы УСБУ в г. Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева. В нем указывается, что Щеголев отказывается давать показания в этом деле, сославшись на статью 63 Конституции.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что на свидетеля оказывается давление.

Он отметил, что понимает решение экс-главы УСБУ в Киеве и соглашается с ним.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

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