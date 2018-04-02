Основой для «фабрики троллей» стало зарегистрированное в 2007 году молодежное движение «Жизнь молодая».

У истоков «Агентства интернет-исследований» – так называемой фабрики троллей, расположенной в Санкт-Петербурге, – стоял ректор горного университета в российском Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. Об этом «Радио Свобода» сообщила его дочь Ольга, получившая гражданство Польши, информирует svodka.net.

По информации Ольги Литвиненко, основой для «фабрики троллей» стало зарегистрированное в 2007 году молодежное движение «Жизнь молодая», которое она возглавляла.

«В состав учредителей вошли 18 человек. Это были студенты горного университета. Их подбирал лично ректор Литвиненко. Это были студенты, на которых или имелся какой-то компромат, или просто фанатично лояльные путинскому режиму… Или студенты, боящиеся отчисления. Ректор лично проводил с каждым интервью, знал их лично, платил им наличными, иногда просил об этом меня», – рассказала она.

Дочь ректора отметила, что ей поручили привлекать новых людей, а участники движения могли приводить к «Жизнь молодую» только компьютерщиков.

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За деньги людей, причастных к Совету Федерации РФ, закупалось оборудование, в том числе компьютеры и серверы.

Российский предприниматель Евгений Пригожин, которого сегодня СМИ называют «поваром» президента РФ Владимира Путина, тогда, по словам Ольги Литвиненко, помогал движению материально.

«Затем я узнала, что в поселке Ольгино, около Петербурга, Пригожин построил специальное здание, как бы загородный большой дом, в котором все это оборудование и стали размещать. Я там никогда не была, потому что технические вопросы меня не интересовали. Я знала, что отобранных молодых людей, давших расписки, стали размещать в этом здании, и они выполняли там какую-то непонятную мне вначале работу. Позже уже отец и Пригожин рассказали мне об их замысле организовать некий хакерский пункт, где эти парни и девушки будут осуществлять всякие компьютерные действия, необходимые для распространения путинской пропаганды в сети, в том числе за рубежом», – отметила она.

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Женщина рассказала, что в 2010 году отказалась принимать участие в движении и настояла на его ликвидации.

«Я поняла тогда, чем занимаются люди в этом здании в Ольгино: хакерскими атаками и незаконными действиями в интернете. Пригожин и отец долго пытались меня уговорить, чтобы я не разрушала так хорошо выстроенную ими систему для набора кадров, но я не согласилась», – вспоминает Литвиненко.

Владимир Литвиненко, по словам его дочери, написал для Путина кандидатскую диссертацию, которую в 1997 году защитил нынешний президент РФ.

Сотрудники «фабрики троллей» зарегистрировали многочисленные аккаунты в соцсетях, чтобы превратить несуществующих граждан США в «лидеров общественного мнения». От имени этих американцев россияне писали посты на темы экономики и внешней политики США. Работали в дневные и ночные смены, чтобы публиковать посты в нужное время с учетом часового пояса. Для написания актуальных текстов они также пользовались списком американских праздников.

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