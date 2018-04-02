|В Крыму назревает экологическая катастрофа: жители полуострова забили тревогу (фото)
|02.04.2018 10:19
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В оккупированном Коктебеле произошла экологическая катастрофа – пляж Коктебельской бухты затопило нечистотами.
Об этом сообщил блогер Александр Горный, который опубликовал соответствующие фото, сделанные 1 апреля, в блоге на ««.
«В Коктебеле произошла настоящая экологическая катастрофа… Когда мы с коктебельцами смотрели на это грязное, вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это действительно самый центр Коктебельской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов», – написал он.
«Эта катастрофа в Коктебеле случилась не вчера, мне несколько дней назад прислали аналогичные фото и попросили разобраться. С такой экологией курортный сезон просто под угрозой», – добавил он.
Горный подчеркнул, что местная «администрация» – «ноль без нуля».
«Недавно назначенная девочка (Валентина Прохоренко. – Ред.) и есть тот самый ноль. Все прекрасно знают почему, как и за что она была согласована, а тут надо пахать и топать ногами с утра до ночи, а не возить себя красивую», – пояснил он.
Блогер отметил, что в Крыму «полный караул» и «беспредел» на местах.
«Феодосия и Коктебель, который административно подчиняется феодосийской администрации, самые несчастные населённые пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка… Место стало хуже помойки… а летом здесь воняет канализацией и шаурмой», – заявил он.