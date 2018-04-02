Эксперты заявили о распространении нового вируса под названием HiddenMiner, который использует мощности инфицированных смартфонов на Android с целью добычи криптовалюты Monero. Чрезмерной нагрузкой на процессор программа может вывести гаджет из строя. Об этом сообщила антивирусная компания Trend Micro .

Инженеры компании отметили, что в коде программы HiddenMiner нет переключателя, контроллера либо оптимизатора. В связи с этим она будет постоянно добывать Monero, пока ресурсы устройства полностью не исчерпаются.

Вирус маскируется под приложение для обновления Google Play, после чего заставляет пользователей активировать его в качестве администратора устройства. Затем HiddenMiner начнет добывать криптовалюту в фоновом режиме. Если попытаться изменить полномочия, приложение может заблокировать смартфон. Указано, что первыми признаками наличия HiddenMiner в телефоне является перегрев гаджета и разные сбои в работе.

"Мы также углубились в HiddenMiner, обнаружили пулы и кошельки Monero, связанные с вредоносным ПО и узнали, что один из его операторов снял с одного из кошельков 26 XMR (или 5 360 долларов по состоянию на 26 марта 2018 года). Это указывает на довольно активную кампанию по использованию зараженных устройств", - пояснили эксперты Trend Micro.

Вирус распространяется через сторонние магазины приложений. Самое большое количество пострадавших зафиксировали в Китае и Индии. Специалисты Trend Micro добавили, что избавиться от HiddenMiner можно, перезагрузив смартфон в безопасном режиме и удалив учетную запись администратора, а также само приложение.

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