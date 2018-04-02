Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. Об этом во время согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент

"Я подписал постановление 8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую ​​же твердую позицию по отношению непризнания выборов президента РФ", - сообщил Парубий.

Кроме того, он подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал Верховная Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму.

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