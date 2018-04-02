Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что международные партнеры Украины займут принципиальную позицию о непризнании выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Парубий: В этом постановлении есть обращение к нашим международным партнерам Фото: Verkhovna Rada / Flickr "В этом постановлении есть обращение к нашим международным партнерам, чтобы они заняли такую же принципиальную и твердую позицию о непризнании выборов президента Российской Федерации", – заявил Парубий.Он также добавил, что подписал проект постановления № 5463 "О комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины".Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия провела на захваченном полуострове голосование в рамках президентских выборов. В Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России на оккупированном полуострове, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма".19 марта Европейский союз отказался признавать итоги голосования в Крыму в рамках выборов президента России Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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