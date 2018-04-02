Российские военные провели успешные испытания новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает официальная газета Минобороны "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрей Приходько.

В тексте не указывается, о какой именно ракете идет речь. При этом подчеркивается, что система ПРО необходима для защиты Москвы от потенциального воздушно-космического удара, а также для предупреждения об атаке и контроля за воздушным пространством.

"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района", - подчеркнул Приходько.

Как Ruposters, минобороны России опубликовало видео испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", проведенных на космодроме Плесецк.

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