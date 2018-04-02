Новая неделя и второй месяц весны стартуют почти одновременно, а вместе с ними начинается и двухнедельный период убывающей Луны. Особо внимательные могут ощутить дежавю - подобная ситуация была месяц назад. В первом месяце весны это ощутимо затянуло все процессы, и в апреле все может повториться. Вселяет надежду то, что в этом году у нас "ранняя Пасха", а это значит, что процессы обновления, очищения, потепления и рассвета все же начнутся.

Понедельник, 2 апреля, будет относительно спокойным и гармоничным днeм. Это 16-е лунные сутки, и их задача помочь нам перестроиться на энергии убывающей Луны. По-особому внимательно в этот день нужно относиться друг другу - начинается самая сложная и депрессивная неделя в году, следовательно нужно "держаться" самим, и поддерживать тех, кто вам дорог. Если в этот понедельник не напрягать себя, смотреть на окружающую действительность с оптимизмом, и быть внимательными к другим людям, то эта неделя получит хороший и многообещающий старт.

Вторник, 3 апреля - 17-й лунный день, и его символы Колокол и Виноградная гроздь. Эти лунные сутки дарят нам свободу действий во всех направлениях. В этот день противопоказан сидячий образ жизни. И работа, и отдых в этот вторник будут удачными и принесут вам радостное и приподнятое настроение. Это лучшее время для празднеств и торжеств, на которых противопоказано быть скучными и невеселыми. И не важно, что в этом месяце эти радостные лунные сутки выпали на вторник - в жизни всегда есть место празднику. Но воздержитесь от банального пьянства и обжорства, будьте умеренны. Цель этого дня - не проснуться лицом в салате, а порадоваться жизни вместе с приятными вам людьми.

В среду, 4 апреля, не надо заниматься активной деятельностью. Символ этого 18-го лунного дня - Зеркало, и его главная задача, помочь нам увидеть себя в истинном свете. Далеко не всем это отражение может понравиться, но не надо "рубить с плеча" - надо анализировать и думать. В эту среду нужно наблюдать и делать выводы, но они не должны быть окончательными. И совсем не стоит принимать важных решений, касающихся окружающих вас людей, опираясь на события этой среды. Эти лунные сутки похожи на комнату смеха с причудливо изогнутыми зеркалами, а можно ли действительно судить и принимать решения, наблюдая себя и других в кривых зеркалах?

В четверг, 5 апреля - нас ждет знаковое совпадение - Чистый Четверг и самый опасный и сложный лунный день этой недели. Его символы Паук и Паутина, и в этот 19-й лунный день, чем больше "дергаешься" и "жужжишь", тем хуже все становится. Поэтому в эти лунные сутки рекомендуется минимум активности и общения, а всю энергию этого дня рекомендуется направить на наведение чистоты и порядка. И хотя считается, что к этому дню дом уже должен быть убран, у тех, кто не успел, есть возможность заручится помощью Луны, и направить свои усилия на гармонизацию окружающего вас пространства. А лучше только в этот четверг просто "плыть по течению", ничего не предпринимая и ничему не противясь.

Пятница, 6-е апреля - Страсная Пятница и в тоже время сильный и яркий 20-й лунный день. Его символ - Орел, который, в свою очередь, символизирует бессмертие, мужество, дальновидность и силу. Поэтому эта пятница, учитывая ее место в Страстной неделе, становится особенной и уникальной, под стать своему величественному символу. В этот день каждый человек может совершить невозможное - надо только сосредоточиться на самой важной задаче, сделать над собой усилие, и победа будет в ваших руках... Эта пятница имеет еще одну особенность - она просто идеально подходит для отказа от плохих привычек. Если вы уже давно мечтаете бросить курить, злоупотреблять алкоголем, или перестать есть по ночам, то наступил ВАШ день!

В субботу, 7 апреля, продолжается время решительности и активности, это последний день Великого Поста, и любые планы, которые вы в этот день наметите, будут осуществляться по-особому. С одной стороны, это 21-й лунный день, и он обещает нам много позитивных и ярких событий. Эти лунные сутки считаются периодом движения вперед и днем особых достижений. С другой стороны, я советую вам планировать эту субботу не идя вразрез с ее предпраздничными энергиями. В любом случае этот день стоит провести максимально активно и деятельно, включить полную самоотдачу, и если надо, даже чем-то пожертвовать.

В воскресенье, 8 апреля, главное событие - праздник Воскресения Господнего. Его энергии придают этому дню особое наполнение и смысл. А с точки зрения лунных энергий, на нас будет влиять 22-й лунный день - время зыбкости и неопределенности. Советую вам не строить на это воскресенье четких планов, все равно все пойдет как-то иначе. Но, в этом "не так" вам нужно увидеть подсказки, и воспользоваться ими. В этот день самая главная работа - этj работа разума. Всех людей ждут озарения и открытия - большие и маленькие. Еще в этот день, нас ждет очередное приятное совпадение. Согласно лунному календарю, ограничивать себя в еде в эти лунные сутки не рекомендуется. И это как нельзя кстати, учитывая, что все хозяйки готовят на это воскресенье праздничный стол.

А про то, как Луна будет помогать нам на следующей неделе, читайте в очередном выпуске лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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