Госуправления делами сможет покупать автомобили для обслуживания официальных иностранных делегаций Кабинет министров Украины разрешил автобазе Государственного управления делами закупку новых автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций. Это определено постановлением правительства №222 от 28 марта. В частности, закупка автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций, которое обеспечивается государственной организацией "Автобаза Государственного управления делами", исключена из перечня запрещенных закупок согласно мерам по эффективному и рациональному использованию государственных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других госорганов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика для обслуживания иностранных официальных делегаций Теги: события