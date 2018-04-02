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Госуправления делами сможет покупать автомобили для обслуживания официальных иностранных делегаций
02.04.2018 10:30

Госуправления делами сможет покупать автомобили для обслуживания официальных иностранных делегаций

Госуправления делами сможет покупать автомобили для обслуживания официальных иностранных делегаций

Кабинет министров Украины разрешил автобазе Государственного управления делами закупку новых автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций.

Это определено постановлением правительства №222 от 28 марта.

В частности, закупка автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций, которое обеспечивается государственной организацией "Автобаза Государственного управления делами", исключена из перечня запрещенных закупок согласно мерам по эффективному и рациональному использованию государственных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других госорганов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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