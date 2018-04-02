Соответствующие фото и видео очевидцы выложили в сети.

По сообщениям местных СМИ, местом старта тестового рейса была выбрана площадка отделения почтовой связи в 105 микрорайоне столицы Бурятии.

Планировалось, что почтовый груз будет доставлен на беспилотнике в село Тарбагатай Тарбагатайского района.

В результате дрон врезался в жилой дом. «Это фиаско», — назвали отснятое видео очевидцы.

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