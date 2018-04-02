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Дрон «Почты России» потерпел крушение, попытавшись доставить груз по адресу (фото, видео)
02.04.2018 10:32
Дрон «Почты России» потерпел крушение, попытавшись доставить груз по адресу (фото, видео) В Улан-Удэ (Россия, Бурятия) первый беспилотник "Почты России" потерпел крушение при доставке посылки.

Соответствующие фото и видео очевидцы выложили в сети.

По сообщениям местных СМИ, местом старта тестового рейса была выбрана площадка отделения почтовой связи в 105 микрорайоне столицы Бурятии.

Планировалось, что почтовый груз будет доставлен на беспилотнике в село Тарбагатай Тарбагатайского района.

В результате дрон врезался в жилой дом. «Это фиаско», — назвали отснятое видео очевидцы.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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