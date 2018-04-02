Скажите честно, как часто вы ощущаете себя стариком?

Возможно, каждый день: утром, едва встав с кровати, вы уже чувствуете усталость, вечером, вернувшись с работы, вы хотите поскорее прилечь. В офисе сложно сконцентрироваться на задаче, коллеги раздражают, любимая работа больше не приносит радости и вдохновения, все буквально валится из рук еще до того, как вы за что-то возьметесь. Знакомо?

Все эти симптомы считаются проявлением так называемого «офисного синдрома». Это сложный комплекс симптомов, включающий в себя нарушения, которые проявляются в различных органах и системах, и развивающийся у офисных служащих в связи с воздействием на них вредных факторов окружающей рабочей среды, в первую очередь, стрессов. Часто следствием офисного синдрома становится эмоциональное выгорание.*

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Как справится с проблемой?

Во-первых, вы можете изменить распорядок дня, сделав его более комфортным для себя. Возможно, вы давно хотели начинать рабочий день не в 8, а в 11. Во-вторых, вам предстоит оптимизация рабочих процессов ради удобства и сохранения продуктивности. Также вам следует добавить больше спорта и любой другой активности, в том числе пешие прогулки перед работой и после. Конечно, такие изменения довольно радикальны, и работа может просто не позволять вам их. Кроме того, от таких перемен быстрого результата ждать не стоит.

Но что же делать? Неужели придется просто свыкнуться с постоянной усталостью и ждать, когда она пройдет? Вы можете пройти экспресс-курс восстановления в Медицинском Центре Юбиай (далее по тексту – UBI-clinic), который поддержит вас в условиях повышенных умственных и стрессовых нагрузок. UBI-clinic разработала программу перезагрузки организма биорегуляционными * методами и физиопроцедурами. По рекомендации врача вы пройдете курс в течение 1-10 дней. Вы получите детокс, то есть очищение только организма, в ходе которого применяется дренажно-восстановительная инфузионная терапия с препаратами ТМ Хеель.

Как это работает? Межклеточнное пространство — это зона обмена информацией между клеткой и регуляторными системами (иммунной, нервной, эндокринной). Из межклеточного вещества клетка получает питательные вещества и сюда же выбрасывает свои продукты жизнедеятельности. При частых стрессах, хронических заболеваниях иммунная система все время напряженно работает, пытаясь побороть патологический процесс. В результате, происходит усиленный обмен веществ. При этом межклеточное вещество и лимфатические сосуды не успевают освобождаться от продуктов жизнедеятельности, т.к. эти системы довольно медлительные. Происходит их «засорение». Доступ к клетке питательных веществ снижается. Нарушается связь клетки с регуляторными системами. Вот почему хронические заболевания требуют, со временем, повышения дозы или расширения спектра лекарственных препаратов, развивается сопутствующая патология. У относительно здоровых людей, находящихся в хроническом стрессе или нервном напряжении, происходит истощение регуляторных систем, так же «засоряется» межклеточное пространство и привычные нагрузки становятся все более тяжело переносимыми.*

Программа «Офисный синдром» в UBI-clinic — это:

полное лабораторное, функциональное, ультразвуковое и доплер-обследование организма в режиме «экспресс»,

поддержка и восстановление организма,

возврат к полноценной жизни,

нормализация психо-эмоциональной и умственной деятельности,

улучшение сна и настроения,

и повышение продуктивности.

Пройдя курс, вы снова можете себя почувствовать молодым и активным человеком, которому под силу свернуть не одну гору. Детальнее о программе на сайте: http://ubi-clinic.com/ofisnyy-sindrom.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ”Я.

ЛІЦЕНЗІЯ МОЗ України АЕ №197493 від 01.08.2013 р.

*Список литературы уточняйте в редакции.

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