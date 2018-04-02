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На авиашоу в Новой Зеландии разбился советский самолет времен Второй мировой войны. Видео
02.04.2018 10:33
31 марта на авиашоу Warbirds Over Wanaka в Новой Зеландии разбился советский истребитель времен Второй мировой войны Як-3. Об этом сообщают "Вести.Ru". Авария произошла, когда пилот вел на посадку аппарат после демонстрационного полета. Самолет врезался в аэродромную машину. Летчик не пострадал, но самолет потерял крыло и шасси. По данным ресурса Pioneer Aero, разбившийся самолет переделали из Як-11, который в Египте приобрел новозеландец Артур Дови. Аппарат переделали в России.   | Самолет разбился во время авиашоу Фото: pioneeraero.co.nz видео Видео: JANOS RADI / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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