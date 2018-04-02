На авиашоу в Новой Зеландии разбился советский самолет времен Второй мировой войны. Видео
02.04.2018 10:33
31 марта на авиашоу Warbirds Over Wanaka в Новой Зеландии разбился
советский истребитель времен Второй мировой войны Як-3. Об этом
сообщают "Вести.Ru". Авария произошла, когда пилот вел на посадку
аппарат после демонстрационного полета. Самолет врезался в
аэродромную машину. Летчик не пострадал, но самолет потерял крыло и
шасси. По данным ресурса Pioneer Aero, разбившийся самолет
переделали из Як-11, который в Египте приобрел новозеландец Артур
Дови. Аппарат переделали в России. | Самолет разбился во
время авиашоу Фото: pioneeraero.co.nz видео Видео: JANOS RADI / YouTube