31 марта на авиашоу Warbirds Over Wanaka в Новой Зеландии разбился советский истребитель времен Второй мировой войны Як-3. Об этом сообщают "Вести.Ru". Авария произошла, когда пилот вел на посадку аппарат после демонстрационного полета. Самолет врезался в аэродромную машину. Летчик не пострадал, но самолет потерял крыло и шасси. По данным ресурса Pioneer Aero, разбившийся самолет переделали из Як-11, который в Египте приобрел новозеландец Артур Дови. Аппарат переделали в России. | Самолет разбился во время авиашоу Фото: pioneeraero.co.nz видео Видео: JANOS RADI / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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