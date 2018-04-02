В связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей на сегодня сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает со ссылкой на Укргидромецентр.

"2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках. Возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин. Частично неблагоприятные условия.

Как сообщал в Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

В Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.

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