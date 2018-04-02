Правительство Великобритании после скандала с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля назвало "шпионским логовом" торговое представительство России в Лондоне и рассматривает возможность его закрытия.

Об этом в субботу, 31 марта, написал The Telegraph со ссылкой на информированный источник, передает со ссылкой на .

Отмечается, что торгпредставительство расположено в районе Хайгейт на севере Лондона. Кроме него, у в Британии есть еще три основные "базы": генконсульство, посольство и загородная недвижимость, находящаяся в прилегающих к столице графствах.

Стоит заметить, что российско-британские отношения сильно ухудшились после отравления в Британии Скрипаля нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое было разработано в России.

Великобритания выслала из страны 23 дипломата , после чего к дипломатическому бойкоту присоединились десятки стран мира. Россия заявила о высылке иностранных дипломатов в ответ.

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