Затяжные выходные для украинцев начнутся уже 28 апреля и продлятся четыре дня. Так в субботу, 28 апреля в Украине ожидается до 15 градусов тепла, осадков в этот день не предвидится, передает Аccuweather.

В воскресенье, 29 апреля, будет уже до +17 с переменной облачностью. 30 апреля в Украине потеплеет до +19, а 1 мая до +22, однако начнутся дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу, 9 мая в стране будет +22 и ясно.

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