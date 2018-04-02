Свои размышления Соловьев озвучил в эфире росТВ

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев допустил убийство украинского пранкера Евгения Вольнова из-за его освещения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, информирует svodka.net.

Завуалированную угрозу он озвучил как надежду на то, что Вольнова никто не ликвидирует, поскольку в этом сразу же обвинят Россию. Свои размышления Соловьев озвучил в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

«Эту сволочь (Вольнова. — Ред.), не дай Бог его убьют. Потому что дальше Россию начнут обвинять в том, что она ликвидировала этого подонка. Его надо найти, привезти в Россию, судить, чтобы он сидел», — заявил пропагандист.

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Ранее Вольнов заявил, что распространил информацию о 300 погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», чтобы заставить граждан России задуматься над тем, как их страна ведет себя в отношении Украины.

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