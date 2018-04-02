|Живая Барби: девушка из Польши рассказала о стоимости своей внешности
|02.04.2018 10:42
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Архитектор из Польши по имени Анелла рассказала, что потратила, по меньшей мере, 42 тысячи долларов на пластику, чтобы стать обладательницей кукольной внешности. Об этом сообщает The Sun.
Девушка в возрасте 25 лет называет себя первой "живой Барби" в стране. Она призналась, что часто ложилась под нож и в ходе операций откорректировала нос, увеличила губы и грудь.
"Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри", - поделилась Анелла.
Как сообщал svodka.net ранее, жительница Лос-Анжелеса Офелия Ванита потратила более 32 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Барби.
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