Cтатуса участника боевых действий лишили 111 человек, рассказали в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО. Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года Фото: ЕРА Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 329 309 человек (Министерство обороны – 222 259 человек, Министерство внутренних дел – 32 480 человек, Национальная гвардия – 32 003 человека, Служба безопасности Украины – 10 061 человек, Служба внешней разведки – 38 человек, Государственная пограничная служба – 18 800 человек, Государственная специальная транспортная служба – 2 241 человек, Управление государственной охраны – 342 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации – 776 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 4 592 человека, Генеральная прокуратура – 295 человек, Национальная полиция – 3 685 человек, Государственная фискальная служба – 655 человек), а также работники предприятий, учреждений и организаций – 179 человек.Лишены статуса участника боевых действий 111 человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По состоянию на октябрь 2017 года статус участника боевых действий был у 316,6 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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