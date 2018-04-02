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В Украине статус участника боевых действий получили 329,5 тыс. человек – Госслужба по делам ветеранов
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02.04.2018 10:42
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Cтатуса участника боевых действий лишили 111 человек, рассказали в
Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.
Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года
Фото: ЕРА Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего
состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские
формирования, вовлеченные в АТО, составляют 329 309 человек
(Министерство обороны – 222 259 человек, Министерство
внутренних дел – 32 480 человек, Национальная гвардия –
32 003 человека, Служба безопасности Украины – 10 061 человек,
Служба внешней разведки – 38 человек, Государственная
пограничная служба – 18 800 человек, Государственная
специальная транспортная служба – 2 241 человек, Управление
государственной охраны – 342 человека, Государственная служба
специальной связи и защиты информации – 776 человек,
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 4 592
человека, Генеральная прокуратура – 295 человек, Национальная
полиция – 3 685 человек, Государственная фискальная
служба – 655 человек), а также работники предприятий,
учреждений и организаций – 179 человек.Лишены статуса
участника боевых действий 111 человек.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.По состоянию на октябрь 2017 года статус участника
боевых действий был у 316,6 тыс. человек.
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