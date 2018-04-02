



Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко восени минулого року вперше стала мамою і одразу після пологів поспішила повернутися на сцену, тож без улюбленої артистки шанувальники не сумують.



Днями зірка продемонструвала зворушливе селфі зі своїм чоловіком Олегом Збаращуком - пара саме святкує річницю.



"Сьогодні рівно рік, як ми сім'я. Спасибі тобі, моя рідна людина, моя не друга половинка, а моє ціле. Цей рік у нас був дуже насичений, як то кажуть, "рік за п'ять". У нас з'явився неймовірний син, тепер я за двома кам'яними стінами! Не дивлячись на те, що за паспортом я все ж Глущенко, в душі я вже повноцінна Збаращук!", - написала зірка.



Допис, поширений Яна Глущенко (@yamo4ka) 1 Кві 2018 р. о 11:12 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура зірка глущенко рік яна нас Теги: фішки