О пострадавших не сообщается

Инцидент произошел возле дома 48а по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ДСНС и полиции, его причину выясняют, - сообщает издание " Киев оперативный ".

На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издание, видно автомобиль в огне и машину экстренных служб.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что припаркованный во дворе 23-этажного жилого дома Volkswagen загорелся около часа ночи. В результате пожара поврежден салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажное отделение и крыша автомобиля.

Еще один случай произошел в Подольском районе после трех часов ночи. На просп. Георгия Гонгадзе, 9, во дворе 9-этажного жилого дома в двух припаркованных автомобилях Toyota возник пожар. Машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.

Причины возникновения обоих пожаров выясняют правоохранительные органы.