|Ночью в Киеве сгорели три машины
|02.04.2018 10:44
|
О пострадавших не сообщаетсяВ ночь на 2 апреля в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Инцидент произошел возле дома 48а по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ДСНС и полиции, его причину выясняют, - сообщает издание " Киев оперативный ".
На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издание, видно автомобиль в огне и машину экстренных служб.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что припаркованный во дворе 23-этажного жилого дома Volkswagen загорелся около часа ночи. В результате пожара поврежден салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажное отделение и крыша автомобиля.
Еще один случай произошел в Подольском районе после трех часов ночи. На просп. Георгия Гонгадзе, 9, во дворе 9-этажного жилого дома в двух припаркованных автомобилях Toyota возник пожар. Машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.
Причины возникновения обоих пожаров выясняют правоохранительные органы.
Напомним, неизвестные подожгли автомобиль и частный дом депутата в городе Ровно .