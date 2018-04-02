Grain Alliance будет выращивать лен на семена

Киев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Компания Grain Alliance (ООО "Баришевская зерновая компания"), крупный сельскохозяйственный производитель в Украине, получила лицензию на выращивание льна на семена, сообщается на сайте компании.

"В этом году получили лицензию выращивать лен на семена. В этом мы единственные в Украине", - отметил директор Черниговского региона ООО ("Баришевская зерновая компания") Алексей Котляр.

Он также отметил хорошие урожаи льна в регионе и добавил, что уже третий год компания будет сеять масличный лен.

Кроме традиционных культур - пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои, по словам А.Котляра, в этом году компания планирует посеять новые сорта, завезенные из Канады, голозерный овес, простой овес, яровую пшеницу.

Как сообщалось, в 2009 году основатели ООО "Харвест Мун Ист" (пгт Барышевка Киевской обл.) и BZK Grain Alliance (Швеция) создали совместную компанию под названием Grain Alliance.

Grain Alliance обрабатывает в Украине около 50 тыс. га сельскохозяйственных земель в Киевской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Компания владеет пятью элеваторами в Киевской и Полтавской областях, заводом по доработке семян мощностью 30 тыс. тонн в год.