В Донецкой области в течение текущей недели трое участников незаконных вооруженных формирований сдались Национальной полиции.

"30-летний житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосте террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое криминальное прошлое и сам обратился к правоохранителям", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в своем , передает

Еще один боевик - гражданин России - сдался полицейским в городе Часов Яр. В 2014 году мужчина участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района, говорится в сообщении.

"С оружием в руках наемник нес службу на блокпосте возле села Григоровка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина сбежал и 4 года скрывался в , в Крыму и разных областях Украины", - рассказали в .

В пятницю, 30 марта, полицейским сдался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он якобы также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей.

"После трехлетнего пребывания 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своей противоправной деятельности. Чтобы получить шанс на жизнь без тюрьмы, можно обращаться по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) или воспользоваться соответствующим сервисом на сайте "Стоптероризм", - добавили в ведомстве.















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