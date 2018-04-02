В России спасатели в течение суток пытались потушить пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

"Площадь горения составила 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19:22 открытое горение было ликвидировано. 2 апреля в 6:00 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к тушению пожара были привлечены 47 человек и 17 единиц техники, а работы продолжались всю ночь.

Как сообщал svodka.net, в пятницу утром, 30 марта, в Днепре в школе №20 произошел пожар . Инцидент произошел до того, как дети зашли в здание.

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