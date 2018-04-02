Феодосия и Коктебель, который административно подчиняется феодосийской администрации, самые несчастные населённые пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка..

В оккупированном Коктебеле произошла экологическая катастрофа – пляж Коктебельской бухты затопило нечистотами, информирует svodka.net.

Об этом сообщил блогер Александр Горный, который опубликовал соответствующие фото, сделанные 1 апреля, в блоге на «Эхе Москвы».

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«В Коктебеле произошла настоящая экологическая катастрофа… Когда мы с коктебельцами смотрели на это грязное, вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить и это действительно самый центр Коктебельской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов», – написал он.

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По его мнению, местные пляжи надо закрывать и на всё лето.

«Эта катастрофа в Коктебеле случилось не вчера, мне несколько дней назад прислали аналогичные фото и попросили разобраться. С такой экологией курортный сезон просто под угрозой», – добавил он.

Горный подчеркнул, что местная «администрация» – «ноль без нуля».

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«Недавно назначенная девочка (Валентина Прохоренко – ред.) и есть тот самый ноль. Все прекрасно знают почему, как и за что она была согласована, а тут надо пахать и топать ногами с утра до ночи, а не возить себя красивую», – пояснил он.

Блогер отметил, что в Крыму «полный караул» и «беспредел» на местах.

«Феодосия и Коктебель, который административно подчиняется феодосийской администрации, самые несчастные населённые пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка… Место стало хуже помойки… а летом здесь воняет канализацией и шаурмой», – заявил он.

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