|Гузеева показала семейные архивные фото
|02.04.2018 10:50
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Я на первом курсе. А эти двое- моя МЕЧТА. *Публикация от Larisa Guzeeva (@ * larisa * guzeeva * ) 1 Апр 2018 в 9:13 PDT
Лариса Гузеева получила актерское образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ).Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".Сына Георгия Гузеева родила в 1991 году в браке с Кахой Толордавой, работавшим киноредактором. Дочь Ольгу актриса родила в 1999 году от своего нынешнего жена, ресторатора Игоря Бухарова.10 декабря Гузееву занесли в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.
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