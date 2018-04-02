Российская актриса Лариса Гузеева показала, как выглядела в студенческие годы, и поделилась архивными снимками сына и дочери. Гузеева: Я на первом курсе. А эти двое – моя мечта Фото: _larisa_guzeeva_ / Instagram Пост она обнародовала в Instagram."Я на первом курсе. А эти двое – моя мечта", – написала она. Я на первом курсе. А эти двое- моя МЕЧТА. * Публикация от Larisa Guzeeva (@ * larisa * guzeeva * ) 1 Апр 2018 в 9:13 PDT Лариса Гузеева получила актерское образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (сейчас РГИСИ).Наиболее известные роли актрисы в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".Сына Георгия Гузеева родила в 1991 году в браке с Кахой Толордавой, работавшим киноредактором. Дочь Ольгу актриса родила в 1999 году от своего нынешнего жена, ресторатора Игоря Бухарова.10 декабря Гузееву занесли в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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