В течение трех последних дней российско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом близко Миусинска, где боевики обустроили полигон, беспилотник СММ ОБСЕ был сбит, пишет издание Левый Берег.

Во всех этих случаях представители миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

По ее данным, наблюдателям миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны БМП в составе 10 единиц.

Запись впервые появилась .

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