|ПриватБанк подал в суд на аудитора "большой четверки" иск на $ 3 млрд
|02.04.2018 10:52
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Банк подал иск против PricewaterhouseCoopersПриватБанк подал иск к кипрскому регионального суда Никосии против кипрской PricewaterhouseCoopers Limited и украинского ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (Украина)" на 3 млрд долларов.
Фото: Reuters
Банк обвиняет аудиторские компании в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы, - сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
В июле 2017 правления Национального банка Украины исключило компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, имеющих право испытывать банки. Такое решение НБУ объяснил тем, что выводы PwC не отражали рисков работы ПриватБанка, в итоге стало причиной его неплатежеспособности, национализации и больших затрат государства на капитализацию.
В январе того же года начальник отдела оценки и мониторинга залогов Департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош заявила, что PricewaterhouseCoopers в Украине должен быть закрыт в связи с некачественной оценке залогов Приватбанка. "Все их отчеты, которые мы видели, содержали серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными", - заявляла она.
Справка : PricewaterhouseCoopers (PwC) - это международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети расположена в Лондоне.
Напомним, что в июле 2017 Национальный банк Украины исключил ПрайсвотерхаусКуперс из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.
Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала. Также сообщалось, что выводы ПрайсвотерхаусКуперс не отражали реальных рисков работы ПриватБанка, которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию.
PwC была аудитором Приватбанка с середины 1990-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности Приватбанка 2015 года проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе по сделкам с заинтересованностью.
В начале этого года ПрайсвотерхаусКуперс подала в суд на Национальный банк.