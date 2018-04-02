Банк подал иск против PricewaterhouseCoopers

Банк обвиняет аудиторские компании в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы, - сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

В июле 2017 правления Национального банка Украины исключило компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, имеющих право испытывать банки. Такое решение НБУ объяснил тем, что выводы PwC не отражали рисков работы ПриватБанка, в итоге стало причиной его неплатежеспособности, национализации и больших затрат государства на капитализацию.

В январе того же года начальник отдела оценки и мониторинга залогов Департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош заявила, что PricewaterhouseCoopers в Украине должен быть закрыт в связи с некачественной оценке залогов Приватбанка. "Все их отчеты, которые мы видели, содержали серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными", - заявляла она.

Справка : PricewaterhouseCoopers (PwC) - это международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети расположена в Лондоне.