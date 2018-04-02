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В сети одним фото показали, во что войска Путина превращают Сирию
02.04.2018 10:55
В сети одним фото показали, во что войска Путина превращают Сирию По теме:

В сети показали снимок с высоты сирийского города Восточная Гута, который постоянно подвергается бомбардировкам силами режима президента Сирии Башара Асада.

Соответствующий снимок выложил на своей странице в журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке, передает .

На фото видны разбитые панельные дома с дырками в стенах, которые когда-то были окнами. Вид разрушенной Восточной Гуты вызывает удручающие чувства.

Отметим, что Восточная Гута считается пригородом Дамаска, и находится под контролем антиправительственных повстанческих сил. С 18 февраля здесь проводятся постоянные бомбардировки которые осуществляют российская и сирийская авиации. По многочисленным свидетельствам бомбардировкам подвергаются мирные объекты, в том числе и больницы. По последним данным за время противостояния погибли 900 человек. 24 февраля Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял проект резолюции о прекращении огня в Сирии сроком на 30 дней. Но это никак не улучшило ситуацию в Восточной Гуте.

 







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