|В сети одним фото показали, во что войска Путина превращают Сирию
|02.04.2018 10:55
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В сети показали снимок с высоты сирийского города Восточная Гута, который постоянно подвергается бомбардировкам силами режима президента Сирии Башара Асада.
Соответствующий снимок выложил на своей странице в журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке, передает .
На фото видны разбитые панельные дома с дырками в стенах, которые когда-то были окнами. Вид разрушенной Восточной Гуты вызывает удручающие чувства.
Отметим, что Восточная Гута считается пригородом Дамаска, и находится под контролем антиправительственных повстанческих сил. С 18 февраля здесь проводятся постоянные бомбардировки которые осуществляют российская и сирийская авиации. По многочисленным свидетельствам бомбардировкам подвергаются мирные объекты, в том числе и больницы. По последним данным за время противостояния погибли 900 человек. 24 февраля Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) принял проект резолюции о прекращении огня в Сирии сроком на 30 дней. Но это никак не улучшило ситуацию в Восточной Гуте.