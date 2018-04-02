Сотрудники правоохранительных органов Великобритании допросили женщину, которая по просьбе дочери отравленного бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлии привезла из России гречку, сообщает The Times.

По полученным данным, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об этом женщину, которая направлялась в Великобританию с супругом другим рейсом. Именно эту женщину и допросили полицейские. По мнению британских правоохранителей, эти продукты могли содержать нервно-паралитический яд "Новичок".

Напомним, в центре внимания расследования находится дверь дома Скрипалей в Солсбери, где детективы обнаружили следы смертельного нервного яда.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на пятницу, 30 марта, Юлия Скрипаль, дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили в Великобритании, пришла в сознание и может разговаривать .

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