|В течение прошедшей недели на пожарах в Украине погибли 40 человек, на водных объектах - 5
|02.04.2018 10:57
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Так, с начала недели было зарегистрировано 1 тыс. 335 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 107 человек.
В течение прошедшей недели (с 26.03 по 01.04) на пожарах в Украине погибли 40 человек.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информирует svodka.net.
Ликвидировано 933 пожара, спасено на пожарах 93 человека и не допущено уничтожение огнем 343 здания и 29 ед. техники. На пожарах погибли 40 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 532 тыс. грн.
Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 133 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 863 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.
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В течение недели на водных объектах погибли 5 человек.