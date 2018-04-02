Так, с начала недели было зарегистрировано 1 тыс. 335 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 107 человек.

В течение прошедшей недели (с 26.03 по 01.04) на пожарах в Украине погибли 40 человек.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информирует svodka.net.

Ликвидировано 933 пожара, спасено на пожарах 93 человека и не допущено уничтожение огнем 343 здания и 29 ед. техники. На пожарах погибли 40 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 532 тыс. грн.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 133 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 863 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

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В течение недели на водных объектах погибли 5 человек.

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